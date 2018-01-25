بسبب التدخلات الروسية بحملته الانتخابية.. هل يخضع ترامب للتحقيق؟

فيديو أرشيفي: ترامب: مزاعم التدخل الروسي مجرد تلفيق

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، عن استعداده للخضوع للاستجواب والتحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا، التي باتت تعرف بـ "روسيا غيت".وقال ترامب للصحافيين بالبيت الأبيض: "أنا مستعد لفعل ذلك. سأفعل ذلك تحت القسَم، اتطلع حقا إلى فعل هذا"، مكررا أنه لم يحصل "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل ساعات من توجهه إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن محامي ترامب، في مقاطع من مقابلة مع شبكة (سي بي أس)، أن الرئيس الأميركي يتطلع للجلوس والرد على الأسئلة التي يمكن أن يطرحها روبرت مولر المحقق الخاص.وينفي ترامب بشكل قاطع ان تكون حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون.وينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترامب على مخاطر قانونية وسياسية.