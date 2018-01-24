قتيلان في تركيا جراء صواريخ أُطلقت من سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قتل شخصان الاربعاء في جنوب تركيا اثر سقوط قذيفتين اطلقتا من سوريا وذلك في اليوم الخامس من التدخل العسكري التركي في سوريا ضد مجموعة مسلحة كردية سورية اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عزمه على القضاء عليها.



واطلقت القذيفتان عصر الاربعاء على وسط مدينة كيليس الحدودية واصابت احداها مسجدا والحقت اضرارا به فيما اصابت اخرى منزلا، بحسب مراسلة فرانس برس في المكان.



واورد بيان لمحافظة كيليس ان شخصين قتلا، الاول سوري الجنسية والثاني تركي فيما اصيب 11 اخرون. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن قتيل و13 جريحا.



وبعد سقوط القذيفتين، سمع دوي قصف مدفعي تركي في اتجاه سوريا انطلاقا من وسط كيليس.



ونسبت محافظة كيليس اطلاق القذيفتين الى مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها انقرة "ارهابية" وتريد طردها من منطقة عفرين في شمال سوريا.



ومنذ بدء التدخل العسكري التركي في شمال سوريا قتل مدنيان على الاقل في سقوط قذائف على مدن حدودية تركية.



وصرح اردوغان في كلمة في انقرة قبل ساعات من سقوط القذيفتين "الجيش التركي والجيش السوري الحر يستعيدان السيطرة على عفرين بالتدريج ... ستتواصل العملية حتى طرد آخر عنصر من هذا التنظيم الارهابي".



وادلى اردوغان بتصريحه قبل محادثة هاتفية مساء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب من المفترض ان يعبر خلالها الاخير عن القلق ازاء هجوم عفرين، بحسب مسؤولين اميركيين.



واعتبر مسؤولون اميركيون ان الهجوم الجوي والبري التركي يمكن ان يضر بالحملة التي تقودها واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.



وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية المكون الابرز لقوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية، وهي مدعومة اميركيا وتحارب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.