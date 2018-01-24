أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن

ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين ورئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين السفير بيتر موليما، بحضور المستشار فراس ملحم من مكتب الرباعية الدولية، ونائب رئيس التعاون "السكرتير الأول للسفارة الهولندية في سيادة القانون والعدالة" انيليس دونيرس، المستجدات في قطاع العدالة وخطة الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير قطاع العدالة.



وأشاد وزير العدل بموقف مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي الداعم لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وكذلك تصويت هولندا الايجابي في الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا والتي صوتت من خلاله لصالح العدالة والشرعية الدولية.



وأكد أبو دياك أهمية الدعم والمساعدة الذي يقدمه الجانب الهولندي والمانحين لتطوير قطاع العدالة، مشيرا لأهمية ربط كل الاستراتيجيات المقدمة التي تعكس الأولويات الوطنية مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، وقال: "نسعى أن تكون وثيقة الاتحاد الأوروبي منسجمة مع السياسات الوطنية وخطتنا لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية".



من جانبه، أشار موليما أن الاتحاد الأوروبي حضر وثيقة سياسات وخارطة طريق للمانحين بعد حوار وتشاور مع كافة اركان قطاع العدالة ومن خلال الاطلاع على الخطة القطاعية لقطاع العدالة، وسيتم تقديمها ومناقشتها، مؤكدا استمرار المانحين والجانب الهولندي في دعم وزارة العدل وقطاع القضاء.



وابدى السفير الهولندي الاستعداد لتقديم أي مساعدة لتحضير الخطط التنفيذية للقطاعات.



وحضر الاجتماع كل من: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ومسؤول ملف التخطيط سماح ناصر.