أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين ورئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين السفير بيتر موليما، بحضور المستشار فراس ملحم من مكتب الرباعية الدولية، ونائب رئيس التعاون "السكرتير الأول للسفارة الهولندية في سيادة القانون والعدالة" انيليس دونيرس، المستجدات في قطاع العدالة وخطة الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل بموقف مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي الداعم لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وكذلك تصويت هولندا الايجابي في الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا والتي صوتت من خلاله لصالح العدالة والشرعية الدولية.

وأكد أبو دياك أهمية الدعم والمساعدة الذي يقدمه الجانب الهولندي والمانحين لتطوير قطاع العدالة، مشيرا لأهمية ربط كل الاستراتيجيات المقدمة التي تعكس الأولويات الوطنية مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، وقال: "نسعى أن تكون وثيقة الاتحاد الأوروبي منسجمة مع السياسات الوطنية وخطتنا لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية".

من جانبه، أشار موليما أن الاتحاد الأوروبي حضر وثيقة سياسات وخارطة طريق للمانحين بعد حوار وتشاور مع كافة اركان قطاع العدالة ومن خلال الاطلاع على الخطة القطاعية لقطاع العدالة، وسيتم تقديمها ومناقشتها، مؤكدا استمرار المانحين والجانب الهولندي في دعم وزارة العدل وقطاع القضاء.

وابدى السفير الهولندي الاستعداد لتقديم أي مساعدة لتحضير الخطط التنفيذية للقطاعات.

وحضر الاجتماع كل من: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ومسؤول ملف التخطيط سماح ناصر.

أخبار ذات صلة

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة

في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة

أبو عمرو يُطلع ميلادينوف وبيرويرث على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

أبو عمرو يُطلع ميلادينوف وبيرويرث على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

صبري صيدم: وزارة التربية والتعليم لن ترث مدارس الوكالة

صبري صيدم: وزارة التربية والتعليم لن ترث مدارس الوكالة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

عربي

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

منوعات

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

&#34;تينكي وينكي&#34; يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

"تينكي وينكي" يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي &#34;زقوا زقة&#34;

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي "زقوا زقة"