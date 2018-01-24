في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة

في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، زار العاصمة المصرية القاهرة بشكل غير معلن ولمدة 24 ساعة، حيث التقى بمسؤولين مصريين في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن اللقاء جاء لاستكشاف الخطوات المقبلة في ملف المصالحة الفلسطينية التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي زيارة أبو مرزوق العاجلة إلى القاهرة متزامنة مع التغييرات والترتيبات الأخيرة في جهاز المخابرات العامة المصرية في الأسبوع الذي شهد إقالة اللواء خالد فوري من رئاسة الجهاز، وتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائماً بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

وأمس كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن أن مصر ترتب لقاءً قريباً بين (فتح) و(حماس).

وأضاف هنية في خطاب له: (حماس) مستعدة لأي لقاء من أجل المصالحة، ولمعالجة كل الاستعصاءات التي برزت على طريق التطبيق والتنفيذ.

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