أبو عمرو يُطلع ميلادينوف وبيرويرث على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم، الأربعاء، رئيس مكتب الممثلية الألمانية في الأراضي الفلسطينية بيتر بيرويرث.



وأطلع أبو عمرو بيرويرث على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس للمنطقة.



ووضع أبو عمرو الممثل الألماني في صورة التطورات في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وخاصة ملف الموظفين.



وأشاد أبو عمرو بالدعم الألماني المستمر للحكومة الفلسطينية في العديد من المجالات الحيوية.



وعلى صعيدٍ آخر، استقبل د. أبو عمرو مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.



وأطلع أبو عمرو ميلادينوف على آخر التطورات على الساحة الفلسطينة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المصالحة.