باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الباحث في شؤون الجزيرة السورية والخبير والمستشار في قضايا التحكيم الدولي عبد عيسى، أن "معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية وتورطها، بينما نراها تتراجع من حلب إلى إدلب واليوم إلى عفرين التي ستكون المحطة الأخيرة لهذا التدخل السافر، وهذه المدينة ستكون عصية على أي اعتداء لما لها من موقع استراتيجي مهم وتاريخ مشرف".

وقال عيسى لميلودي اف ام: إن: "الجيش التركي لم يدخل عفرين حتى الآن، وما يجري هو قصف مدفعي وعبر الطيران الحربي فقط، ومشاركة الجيش الحر في المعركة هو بداية نهايته الحتمية على يد التركي من جهة، وأبناء عفرين من ناحية آخرى"، وفق تعبيره.

وتابع عيسى: "وجود أي قوة غير الجيش السوري على الأراضي السورية غير مقبول، وقوات سورية الديمقراطية لم تأت بالولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا، بل أميركا هي من فرضت نفسها على المشهد السوري والكردي، ونراها تضحي بالأكراد سواء في سورية أم في العراق لتحقيق مصالحها، وحل مشكلة الأكراد لا يجب أن يكون بالتعاون مع أميركا بل التعاون مع دمشق".

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