خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات المصرية خالد علي، انسحاب مرشحها من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها آذار/ مارس المقبل.



إلى ذلك، قالت قناة (العربية): إن الحملة تواجه صعوبة كبيرة في جمع التوكيلات المطلوبة للتقدم بأوراق ترشح خالد علي، والتي يجب أن يبلغ عددها 25 ألف توكيل خاصة مع قرب انتهاء المهلة المقررة للتقدم بأوراق الترشح قبل الساعة الثانية ظهر يوم 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.



يشار إلى المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان، قد أعلن خوضه سباق الانتخابات الرئاسية في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أسبوع في القاهرة.