محافظ سلطة النقد يلتقي عمدة مدينة لندن

محافظ سلطة النقد يلتقي عمدة مدينة لندن
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم، في مقر سلطة النقد برام الله، عمدة مدينة لندن اللورد تشارلز بومان، والوفد المرافق له، بحضور القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون، ومدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية محمد عطا الله، ومدير دائرة العلاقات العامة والاتصال ايرين سعادة.

وأطلع المحافظ الشوا عمدة مدينة لندن على آخر الإنجازات التي حققتها سلطة النقد الفلسطينية من النواحي التشريعية والتنظيمية والرقابية لتعزيز استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستقلاليته وسلامة أعماله، والجهود المبذولة لمواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأكد الشوا على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه بريطانيا في مختلف المجالات، لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.

من جانبه، أشاد عمدة مدينة لندن بالتطور الذي يشهده القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق ذلك، معرباً عن استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.

وقدم مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية محمد عطا الله عرضاً عن مؤشرات العمل المصرفي والاقتصادي الفلسطيني وتطوراته خلال الفترة الماضية.

ورافق المحافظ، الوفد الضيف بجولة تعريفية بأقسام ومرافق المبنى الجديد لسلطة النقد.

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