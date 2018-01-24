اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

رام الله - دنيا الوطن

دعا الاتحاد الدولي للمحامين إلى التظاهر أمام السفارات المصرية في دول العالم يوم 24 من شهر يناير الجاري؛ وهو اليوم الذي يسبق احتفالات الدولة المصرية في 25 من يناير من كل عام.



واتحاد المحامين العرب؛ وهو معنيٌّ بالدفاع عن حقوق المحامين في كل مكان، ولا سيما في الدول الأعضاء، إلا أنه يُبدي تحفّظه على ما قد يفهم على أنه تدخلٌ في الشأن الداخلي للدول، ولا سيما مع ما قد تسببه تلك الدعوات من تأليبٍ للرأي العام على نحوٍ لا يقل خطورة عن العمليات غير المسؤولة والتي من شأنها أن تقوض السلم والأمن الاجتماعيين.



وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على أنه كان من المتوجّب على الاتحاد الدولي للمحامين أن يبادر إلى اتباع القنوات الشرعية، والقانونية، وإلى مخاطبة، نقابة المحامين بمصر بصفتها للاستفسار عن تلك الانتهاكات، والتباحث في شأن وجودها من عدمها، وفى حالة عدم الرد يتم مخاطبة اتحاد

المحامين العرب بصفته لدى الإتحاد الدولي بهذا الشأن، قبل أن يبادر إلى إصدار دعوته بشكل أحادي؛ بهدف تفعيل يوم 24 كانون الثاني/ يناير ليكون اليوم العالمي السنوي للمحامي المعرّض للخطر وذلك لما حدث فى هذا اليوم من عام 1977 من قتل محامين وزميل لهم بالعمل بمقر عملهم فى كالي أتوشا مدريد، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة للاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، في الوقت الذي أحجم فيه الاتحاد الدولي للمحامين عن إصدار أية دعوات أو بيانات تندد بانتهاك حقوق المحامين في فلسطين، وبالجرائم البشعة التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنجا وعدم السماح لمحاميهم إتخاذ الإجراءات بشأن الجرائم المرتكبة بحقهم، كما وقف صامتاً أمام القرار الجائر بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.