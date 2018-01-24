إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

رام الله - دنيا الوطنأفاد التلفزيون التركي، بإصابة ثمانية أتراك، بينهم إصابات حرجة، جراء سقوط قذيفة على مسجد في مدينة (كلَس) الواقعة جنوبي البلاد.وقالت وكالة (الأناضول) الرسمية: إن مصدر القذيفة هو مدينة عفرين السورية، وأن القذيفة سقطت على أحد المساجد في المدينة التركية، حيث أطلقها عناصر تنظيم (ب ي د/ بي كا كا).إلى ذلك، ذكر محمد تكين أرسلان والي مدينة كلس، أن قذيفة صاروخية، أطلقت من سوريا، أصابت مسجد (جالق) أثناء إقامة الصلاة، وهناك مصابون "بينهم من حالتهم حرجة".وعقب الهجوم، طوقت قوات الأمن الموقع، ونقلت الطواقم الطبية، المصابين إلى المستشفى الحكومي في المدينة.