طبيلة يبحث مع نظيره الكندي سبل التعاون المشترك‎

طبيلة يبحث مع نظيره الكندي سبل التعاون المشترك‎
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، مع وزير النقل الكندي مارك غارنو مساء اليوم الأربعاء، عقب استقباله في مكتبه برام الله جملة من المواضيع والقضايا التى تهم قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير م. طبيلة بالوزير، وممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية دوغلاس سكوت براودفوت والوفد المرافق لهما، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء التعارفي والتاريخي وأهميته في تعزيز أوجه التعاون المشترك ما بين الدولتين في شتى المجالات التي تهم قطاع النقل والمواصلات، وفي إطار سعي الوزارة الحثيث للنهوض بهذا القطاع والإرتقاء بواقع الخدمات المقدمة للجمهور.

بدوره، عبر الوزير غارنو عن اعتزازه بهذا اللقاء المهم، مشيداً باهتمام الوزير وطاقم الوزارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، لافتاً إلى أن الحكومة الكندية على الصعيد السياسي تدعم باتجاه حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكين مؤسساته وإقامة دولته المستقلة.

وفي المجال الخدماتي تعي الحكومة الكندية تماماً حاجة قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني إلى الدعم والمساندة لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل وسائل الراحة والرفاهية لهم، حيث إن هذه الزيارة إلى فلسطين، ستوفر لنا فرصة حقيقية للتعرف على الظروف والتحديات التي تعصف بهذا القطاع، وستسهم بلا شك في تفعيل وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين فلسطين وكندا.

كما استعرض الوزير طبيلة أمام الضيف عدداً من المشاريع الاستراتيجية التي تتطلع الوزارة الى تحقيقها في إطار رؤيتها وأهدفها، آملاً من الحكومة الكندية دعمها وبلورة كل سبل المساندة والمساعدة لتدعيم وتعزيز قدرات فلسطين في مجالات النقل والمواصلات، والتي تتلخص في مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين، والذي سيساهم بشكل فاعل في إحداث نقلات نوعية في تحسين شبكات النقل في فلسطين والتخفيف من المعضلات والمشكلات المرورية التي تشهدها مراكز المدن على وجه الخصوص.

وأضاف طبيلة أننا في هذه المرحلة الراهنة وفي ظل الأجواء الإيجابية للمصالحة الفلسطينية نصب تركيزنا تحديد أولويات لإحتياجات المواطن من المشاريع الحيوية في قطاع غزة كواحدة من أولويات الحكومة الفلسطينية، بغرض التخفيف من معاناة شعبنا بالقطاع.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره إلى جانب الوزير عطوفة وكيل الوزارة السيد عمار ياسين وكل من ، أ. شادن زغلول ، وأ.غادة الوحيدي ، أ. يوسف دراوشة ، أ.وليد الاسطل ، تم الاتفاق على استمرارية الاتصال والتواصل ما بين الجانبين، ودمج مجمل الجهود المشتركة لتنفيذ ما تم بحثه خلال هذا اللقاء.

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