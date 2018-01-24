نواب متدينون يهود بالكنيست: لن ندعم قانون "إسكات الأذان"

فيديو أرشيفي: الطيبي يمزق قانون حظر الاذان



رام الله - دنيا الوطنتعهد عضوا الكنيست موشيه غافني من حزب (يهدوات هتوراه) واسحق فاكنين من حزب (شاس)، وهما رئيسا الأحزاب الدينية اليهودية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمام رئيسي ائتلاف الأحزاب العربية، جمال زحالقة وأحمد الطيبي، بأنهما لن يدعما (قانون الأذان)، المثير للجدل.وطلب الطيبي من النائبين الإسرائيليين، خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست، بأن يلتزما بأنهما لن يؤيدا القانون.وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: "قلت لك على "قطع يدي" لن نصوت لصالح قانون المؤذن".وقال الطيبي: "هناك أشخاص لا يفوتون أية فرصة للعمل ضد الجماهير العربية"، وذلك عندما تطرق إلى محاولات حكومة نتنياهو لدفع (قانون الأذان) المثير للجدل قدماً.