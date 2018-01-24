28 قتيلاً مدنياً في قصف تركي على عفرين السورية

فيديو أرشيفي: الطائرات الحربية التركية تشرع في قصف عفرين السورية

رام الله - دنيا الوطنلقي 28 مدنياً مصرعهم، في قصف للطائرات التركية على مدينة عفرين السورية، بحسب ما اعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأربعاء.وقال المرصد نقلا عن مصادر محلية: "إن القصف والضربات الجوية التركية في عفرين قتلت 28 مدنيا، بينما لقي مدنيان حتفهما قرب مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية نتيجة قصف وحدات حماية الشعب الكردية التي تدافع عن عفرين".بدوره، أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد، أن 48 من مقاتلي المعارضة السورية قتلوا، وأن عدد القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب ارتفع إلى 42 حتى الآن.وخلال حديثه أمام مسؤولين في أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء: "إن تركيا ستحبط اللعب على حدودها بداية من منطقة منبج السورية".ودعا إردوغان المنظمات غير الحكومية الدولية إلى دعم عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.وقال: "لدي شكوك في إنسانية من يساندون هذا التنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية) ويصفون تركيا بالغازية".في حين، قال بكحر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي: "لا يعتقد أن تركيا ستصل إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة خلال عملياتها في سورية، لكن هناك احتمالا ضئيلا بأن يحدث ذلك في منطقة منبج".وذكر بوزداج، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة، أن تركيا مستعدة لكل أشكال التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا إذا كان سيجلب السلام للمنطقة.