الجبير: يجب أن ننتظر ترامب ليقدم مبادرته في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي: "يجب الانتظار حتى يقدم الرئيس ترامب مبادرته لعملية السلام"، مضيفاً: "إذا كانت هناك عناصر يقبلها الفلسطينيون والإسرائيليون فسيكون من الممكن تجديد المفاوضات، وذلك على الرغم من الأزمة الراهنة المحيطة بإعلان ترامب".



في سياق آخر، أكد الجبير، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد أن يجعل الممكلة العربية السعودية دولة مبتكرة وقوية داخليًا وخارجيًا.



وقال الجبير على منصة منتدى (دافوس) في جلسة تضم وزير خارجية البحرين ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات بعنوان "البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط"، والتي يديرها الكاتب والصحافي توماس فريدمان، أن ولي العهد يريد أن يقوي الشباب، ويقوي دور المرأة، ويريد أن يجعل بلدنا مثلاً ونهجًا للعالم العربي والإسلامي، ونأخذ مكاننا في العالم، مكانًا قويًا، لذلك يجب أن يكون التغيير شاملاً، وبناءً على رغبة الشعب وخصوصًا الشباب".