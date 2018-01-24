العاهل الأردني: تجديد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرتبط بحسن النوايا

العاهل الأردني: تجديد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرتبط بحسن النوايا
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد
اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن تجديد المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يعتمد على حسن النية الذي ستظهره الأطراف، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن الملك عبد الله الثاني قوله خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس): رغم "أزمة السفارة وعاصفة القدس، يفضل أن نرى كامل العلاقات مع "إسرائيل" ومساهمتها في دفع عملية السلام".

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