السلطة تطلب من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء: إن هنالك مجموعة من الدول الأوروبية، في مقدمتها سلوفينيا، تدرس بشكل جدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



واعتبر جرادات، أن اعتراف سلوفينيا، بات مسألة وقت، لافتاً إلى نقاش بالاتجاه ذاته يجري في عدة دول بينها لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال إضافة إلى بلجيكا.



وأشار وكيل وزارة الخارجية أيضاً إلى اتصالات تجري مع الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا للاعتراف بفلسطين، لأن دولاً عديدة أخرى ستلحق بها في حال اتخذت إحداها قراراً من هذا القبيل؟



ولفت جرادات إلى أنه جرى مؤخراً طرح إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً، على شاكلة نموذج كوسوفو، باعتراف جماعي بفلسطين على أن يترك لكل دولة أن تتخذ القرار في الوقت الذي تراه مناسباً.