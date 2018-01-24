السلطة تطلب من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

السلطة تطلب من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء: إن هنالك مجموعة من الدول الأوروبية، في مقدمتها سلوفينيا، تدرس بشكل جدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعتبر جرادات، أن اعتراف سلوفينيا، بات مسألة وقت، لافتاً إلى نقاش بالاتجاه ذاته يجري في عدة دول بينها لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال إضافة إلى بلجيكا.

وأشار وكيل وزارة الخارجية أيضاً إلى اتصالات تجري مع الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا للاعتراف بفلسطين، لأن دولاً عديدة أخرى ستلحق بها في حال اتخذت إحداها قراراً من هذا القبيل؟

ولفت جرادات إلى أنه جرى مؤخراً طرح إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً، على شاكلة نموذج كوسوفو، باعتراف جماعي بفلسطين على أن يترك لكل دولة أن تتخذ القرار في الوقت الذي تراه مناسباً.

أخبار ذات صلة

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة

في زيارة غير معلنة.. أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة

أبو عمرو يُطلع ميلادينوف وبيرويرث على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

أبو عمرو يُطلع ميلادينوف وبيرويرث على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

عربي

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

منوعات

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

&#34;تينكي وينكي&#34; يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

"تينكي وينكي" يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي &#34;زقوا زقة&#34;

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي "زقوا زقة"