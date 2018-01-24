السبعاوي أصغر رائد أعمال فلسطيني يشارك باجتماع (دافوس) الاقتصادي





وأشار السبعاوي، أن هذه الإنجازات هي بداية مشرقة لعام 2018، وتمنى المزيد من التقدم والنجاح في جميع أعمال ونشاطات الشركة.



رام الله - دنيا الوطنتفخر شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بالإعلان عن دعوة المهندس خالد السبعاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، لحضور الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت أعماله في 23 يناير 2018 وسوف تستمر حتى يوم الجمعة القادم في دافوس- كلوسترز بسويسرا، وبذلك يكون المهندس السبعاوي أصغر رائد أعمال فلسطيني، تتم دعوته لحضور هذا الاجتماع العالمي.يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي ينعقد تحت عنوان "بناء مستقبل مشترك في عالم ممزق" عدداً قياسياً من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والاقتصادية، إلى جانب قادة من رجال الأعمال والمجتمع المدني والاكاديميين والفنانين ووسائل الاعلام. وينصب التركيز في الاجتماع هذا العام على تفقد الأسباب والحلول العملية للانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنوعة التي تواجه المجتمع العالمي وعلى إيجاد الحلول الملائمة لها.وفي هذا الصدد، قال المهندس السبعاوي: " إنه لمن دواعي سروري، أن تتم دعوتي لحضور الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي ضمن قائمة من الرؤساء والقادة والأفراد المتميزين من جميع أنحاء العالم، وهو فرصة متميزة وفريدة، نظرًا لأهميته وحجم المشاركة الدولية فيه".ومن الجدير ذكره، أن المهندس السبعاوي وهو ابن لاجئ فلسطيني من غزة، وأحد مؤسسي مشروع "طابو" الريادي، ومؤسس ورئيس شركة "مينا جيوثيرمال"، كان قد تم اختياره ضمن قائمة القادة العالميين الشباب الأكثر تميزاً حول العالم لعام 2015 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.وتأتي دعوة المهندس السبعاوي لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، نظراً لما يتمتع به من مؤهلات علمية عالية، وشخصية قيادية شابة كان لها بصمة واضحة في قطاعي التطوير العقاري والبيئة في فلسطين وخارجها، حيث حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة واترلو في كندا عام 2006، وحصل على وسام الانجاز للخريجين الشباب من قبل كلية الهندسة في جامعة واترلو بعد 10 سنوات من تخرجه، وأصبح فيما بعد أول مهندس طاقة جوفية حرارية معتمد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي عام 2010 تمت تسميت م. خالد السبعاوي من قبل جلوبال بوست كواحد من أفضل رجال الأعمال الرواد في مجال الطاقة في العالم، كما وتم اختياره من قبل مجلة أريبيان بزنس ضمن قائمة الشخصيات العربية الخمسمائة الأقوى نفوذاً والأكثر تأثيراً في العالم لعام 2010 حيث احتل المرتبة 195.أسس م. السبعاوي شركة مينا جيوثيرمال ونجح في تصميم وتركيب نظم الطاقة الجوفية الحرارية لأول مرة في فلسطين عام 2007. وتحت ادارته حصلت شركة مينا جيوثيرمال مرتين على جائزة الطاقة العالمية عام 2008 و2011، وقام بتركيب أضخم نظام للطاقة الجوفية الحرارية في الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في مأدبا/ الأردن.وفي عام 2010، أصبح م. السبعاوي مدير عام شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار التي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاعمار والإسكان وتطوير العقار في فلسطين، وساهم في تأسيس مشروع "طابو" وهو أول مشروع فلسطيني يكرس جهوده لاستصدار سندات الملكية "الطابو" لحماية الأراضي الفلسطينية من الزحف الاستيطاني وتوسيع نطاق الملكية الفلسطينية، حيث يسمح للفلسطينيين من جميع أنحاء العالم بتملك دونم أرض مفروز ومطوب وتصله بنية تحتية بتسهيلات غير مسبوقة.شارك م. السبعاوي في العديد من المؤتمرات البارزة والمهمة على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي وعلى رأسها مؤتمر تيدكس رام الله، بالإضافة إلى دعوته باستمرار للحديث في العديد من الجامعات العالمية و أهمها جامعة ماكجيل في كندا، وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وجامعة تورنتو في كندا وفي المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في مدينة برايتون البريطانية، وغيرها من الجامعات والمؤتمرات الرئيسية للطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم.كما تم منح المهندس السبعاوي جائزة المبادرين الشباب لعام 2013 في العاصمة الفرنسية باريس، وهي جائزة تمنح سنوياً إلى باقة من المبدعين العرب أفراداً ومؤسسات تقديراً لإنجازاتهم الريادية في مختلف المجالات.إن دعوة المهندس خالد السبعاوي للاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي هي دليل على تميز ونجاح شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، حيث جاءت هذه الدعوة بعد شهر واحد فقط من اعلان فوز شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بجائزة أفضل فريق إداري عربي لعام 2017 عن فئة التطوير العقاري، وذلك في حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في العاصمة المغربية مراكش في ديسمبر الماضي.