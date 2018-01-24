فيديو: مقتل ثلاثة أشخاص واصابة اخريْن في حريق بإيران

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الأربعاء في حريق اندلع بمخزن مواد نفطية في ميناء بندر عباس جنوب إيران.هذا وأسفر الحريق كذلك على جرح اثنين أخرين، فيما لم تعرف تفاصيل إضافية بعد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).