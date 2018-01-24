عدنان مجلّي ينهي زيارته لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أنهى رجل الأعمال عدنان مجلي، اليوم، زيارة عمل لقطاع غزة، استمرت ثلاثة أيام، زار خلالها عشرات المؤسسات الإنسانية والعلمية، والأكاديمية، وجامعتي الأزهر، والإسلامية، ووكالة الغوث، والتقى مع المفوض العام للوكالة، والصليب الأحمر، ومؤسستي الهلال الأحمر، والتقى بعدد من القيادات السياسية والأهلية، ورجالات العشائر.



وبدأ مجلي، وهو عالم معروف على المستوى الدولي، زيارته بلقاء مع أحمد حلس مسؤول حركة (فتح)، تبعه لقاء مع قيادة حركة (حماس) شارك فيه كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب الساسي للحركة، وأعضاء قيادة الحركة الدكتور خليل الحية، ونزار عوض الله، وباسم نعيم، وإسماعيل رضوان، وغازي حمد.



كما التقى البرفسور مجلي مع مجموعات من النشطاء الشباب وعدد من الكتاب والصحافيين، وألقى محاضرة عامة في "بيت الحكمة"، شارك فيها أكثر من 200 من القادة والنخب والنشطاء.



وشدد مجلي في مختلف لقاءاته ومحاضراته وحواراته في غزة على أن الطريق الوحيد لمواجهة المشكلات المتفجرة في قطاع غزة، تبدأ بالمصالحة الوطنية.



وقال: إن قطاع غزة يحتوي على إمكانات وموارد بشرية كبيرة ومهمة، وإن فرص تحسين الوضع الاقتصادي كبيرة جداً، لكنها لن تتم دون إتمام المصالحة، وبسط السلطة سيطرتها على كامل القطاع، وضم مختلف القوى إلى النظام السياسي، وإجراء انتخابات عامة، تشارك فيها مختلف الأحزاب، وتوحيد القرار السياسي والعسكري والأمني.



وقال: إن استقلال القرار السياسي، يبدأ من الاعتماد على الذات، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين حول العالم، يمتلكون أكثر من ترليون دولار، وأن توفير بيئة اقتصادية وسياسية جاذبة في الضفة والقطاع، سيقودنا إلى الاستغناء عن الدعم الأجنبي.



وأضاف: "إسرائيل احتلت الأرض، والصراع الآن على الوجود الإنساني، ومهمتنا هي تثبيت الإنسان في أرضه، وتعزيز وجوده".



وأشاد مجلي بالمهارات البشرية في قطاع غزة، وقال: إنه لمس الروح الريادية لدى شباب القطاع، معتبراً أنها قادرة على نقل اقتصاد القطاع إلى مستوى دولي، لكن استغلال وتوظيف وتفعيل هذه الموارد غير ممكن إلا في حال إتمام المصالحة، وتوحيد كلي لشطري الوطن، وفتح القطاع على العالم الخارجي.