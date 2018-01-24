آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

فيديو أرشيفي: لقاء سابق مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، أن بلاده تأمل في سد الفجوة بينها وبين مصر"، واصفاً الادعاء بمحاولة بلاده زعزعة استقرار الأخيرة "اتهامات كاذبة".جاء هذا، خلال مشاركته بجلسة عقدت أمس الثلاثاء، بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي" في منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي بسويسرا، الذي تستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل.الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، تطرقت للعديد من القضايا من بينها العلاقات مع مصر، والأزمة الخليجية الراهنة، ومكافحة الإرهاب.وفيما يتعلق بعلاقات بلاده مع مصر، قال آل ثاني: "نأمل دائماً في سد الفجوة بين الدوحة والقاهرة، ونعتقد أن الاختلافات التي بيننا ليست أساسية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).ونفى سعي بلاده لزعزعة استقرار مصر قائلاً: "نحن نهتم باستقرار مصر، وأولئك الذين يدّعون أن قطر تحاول أن تلعب دوراً مزعزعاً لاستقرارها، يوجهون اتهامات كاذبة".وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية عربية، فإن استقرار مصر مهم جداً للمنطقة، وإذا نظرنا إليه من منظور اقتصادي، فلدينا استثمارات قائمة هناك، والحرص على أن تكون استثماراتنا في بيئة مناسبة هو من أولوياتنا".وقال: "ليس هناك ما يدعو إلى أن تصبح قطر عاملاً مزعزعاً للاستقرار في مصر".وأضاف: "كل من يحاول البناء على هذه الاختلافات، يحاول خلق نظرة معينة لقطر، ولم تكن هناك أي استجابة من الجانب المصري للجلوس وتقريب وجهات النظر".وتعرض آل ثاني في كلمته للأزمة الخليجية، مجدد دعوة بلاده للحوار لحلها.وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 حزيران/يونيو الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها (إجراءات عقابية) بدعوى دعمها لـ (الإرهاب)، وهو ما تنفيه الدوحة.وقال وزير خارجية قطر في هذا الصدد: "إننا نعيش في حقبة نحتاج فيها إلى التعايش جنباً إلى جنب مع احترام سيادة الدول".وشدد على أنه لا يوجد حل وسط عندما يتعلق الأمر بالسيادة"، مشيراً إلى أن دولة قطر مستمرة في الدعوة للحوار لحل الأزمة.وشدد على ضرورة أن يحثّ العالم، جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمعالجة شواغلهم.ونوه إلى أن المنطقة تزخر بإمكانيات كثيرة، تتطلب وضعها في المسار الصحيح.وقال: "إننا نشعر بالأسف لكون مجلس التعاون أصبح منظمة غير فعالة بعدما كانت في الماضي القريب مثالاً للتماسك والأمل للعالم العربي".وأضاف: "إننا نقر بوجود انقسام في الشرق الأوسط، ولدينا خلافاتنا، ولكن تلك الخلافات لن تحل أبداً في ساحات المعارك"، مشيراً إلى أن الجميع سيأتون في النهاية إلى طاولة المفاوضات.وفيما يتعلق بمكافحة "الإرهاب"، دعا آل ثاني إلى النظرلـ (الإرهاب) من زاويتين رئيسيتين هما: الأيديولوجيات، وغياب الدولة.وبين أن قدرة المتطرفين على استخدام الأيديولوجيات لحشد الموارد وتجنيد الناس لم يسبق لها مثيل، وأن المجموعات المتطرفة لا تنمو في دول تعتبر جميع مواطنيها سواسية.ولفت إلى تنظيم الدولة ما هو إلا تطور لتنظيم القاعدة الذي كان في العراق"، مشيراً إلى أن التنظيم لم يبدأ في سوريا وإنما في العراق، وذلك بسبب الفراغ السياسي وتهميش فئات معينة.وقال: "إن التنظيم وجد مكاناً مثالياً للنمو في سوريا بعد الفوضى التي خلقها النظام".وبين أن اقتصار التعامل مع الجماعات المتطرفة على الجوانب الأمنية فقط، سيؤدي إلى اختفاء الإرهاب لفترة قصيرة، ويمهد لنمو جماعات متطرفة جديدة.ورأى أنه عندما يتم تزويد الشباب بالأمل وفرص العمل والتعليم المناسب، سينشؤون؛ ليصبحوا أفضل، ولن يكونوا ضعافاً أمام التطرف.