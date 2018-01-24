الحمد الله يستقبل وفداً من نقابة المهندسين ويطّلع على احتياجاتها

الحمد الله يستقبل وفداً من نقابة المهندسين ويطّلع على احتياجاتها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، في مكتبه في رام الله، وفداً من نقابة المهندسين، بحضور نقيب المهندسين م. مجدي صالح، حيث اطلع على احتياجات وإنجازات النقابة.

وأطلع الحمد الله الوفد على جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية، خاصة على صعيد المناطق الصناعية والمشاريع التشغيلية، رغم انخفاض المساعدات الخارجية، وعقبات الاحتلال في وجه الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية لاسيما في المناطق المسماة (ج).

وجدد الحمد الله تأكيده على توحيد الجهود ما بين الحكومة والنقابات المختلفة، لما فيه من مصلحة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، نتيجة الحصار الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة، مشيداً في هذا السياق بالمهندسين الفلسطينيين وكفاءتهم سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مؤكداً دعم الحكومة للنقابة وقطاع المهندسين. 

من جهته، عبر المهندس صالح عن شكر النقابة للحكومة على جهودها المبذولة في دعمها، وعلى صعيد تطوير المشاريع المنفذة في فلسطين.

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