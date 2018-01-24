خلال مشاركته بمؤتمر (دافوس).. نتنياهو يدفع باتجاه تعديل النووي الإيراني

خلال مشاركته بمؤتمر (دافوس).. نتنياهو يدفع باتجاه تعديل النووي الإيراني
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن يستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، للدفع باتجاه إجراء تعديل في الاتفاق النووي مع إيران.

ومن المتوقع، أن يجتمع نتنياهو في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وفي ساعات المساء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش منتدى (دافوس).

يشار إلى أن لقاء نتنياهو مع ميركل، يأتي بعد سنتين من آخر لقاء، كما أنه اللقاء الأول بعد قضية الغواصات، أما لقاؤه مع ماكرون فهو الثالث خلال السنة الأخيرة منذ انتخابه رئيساً لفرنسا.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن إيران ستكون في صلب محادثات نتنياهو، إضافة إلى الجهود الإسرائيلية في الضغط على الدول الأوروبية لإحداث تعديلات في الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول العظمى الست، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق.

وكان نتنياهو، الذي يجتمع مع ترامب يوم غد الخميس، قد دعا زعماء أوروبا، مؤخراً، إلى أخذ تهديدات ترامب بجدية، وحثهم على إجراء تعديلات جوهرية في الاتفاق النووي، وليس تجميلية فقط، بحسبه.

إلى ذلك، من المقرر، أن يجتمع نتنياهو مع رئيس رواندا، بول كاغامي، وذلك على خلفية مطامع إسرائيل بالتوقيع على اتفاق معها لطرد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل إلى رواندا.

كما يتوقع أن يجتمع نتنياهو مع رئيس حكومة كندا جاستين ترودو، ورئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو، ورئيس أذربيجان إيلهام علييف، ورئيس حكومة بلجيكا شار ميشل.

فيديو أرشيفي: تصريحات نتنياهو في مؤتمر دافوس العالمي

 

أخبار ذات صلة

الخارجية الأميركية: لا بديل لنا لرعاية مفاوضات السلام

الخارجية الأميركية: لا بديل لنا لرعاية مفاوضات السلام

قتيلان في تركيا جراء صواريخ أُطلقت من سوريا

قتيلان في تركيا جراء صواريخ أُطلقت من سوريا

نواب متدينون يهود بالكنيست: لن ندعم قانون &#34;إسكات الأذان&#34;

نواب متدينون يهود بالكنيست: لن ندعم قانون "إسكات الأذان"

28 قتيلاً مدنياً في قصف تركي على عفرين السورية

28 قتيلاً مدنياً في قصف تركي على عفرين السورية

فيديو: مقتل ثلاثة أشخاص واصابة اخريْن في حريق بإيران

فيديو: مقتل ثلاثة أشخاص واصابة اخريْن في حريق بإيران

بلجيكا: إطلاق نار على أفغاني حاول تنفيذ عملية طعن

بلجيكا: إطلاق نار على أفغاني حاول تنفيذ عملية طعن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

عربي

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

منوعات

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

&#34;تينكي وينكي&#34; يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

"تينكي وينكي" يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي &#34;زقوا زقة&#34;

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي "زقوا زقة"