بلجيكا: إطلاق نار على أفغاني حاول تنفيذ عملية طعن

فيديو أرشيفي: الشرطة البلجيكية تقتل مسلحين اثنين كانا يعتزمان شن هجمات

رام الله - دنيا الوطنأطلق عناصر من الشرطة البلجيكية النار على أفغاني اندفع نحوهم حاملاً سكيناً في محطة القطارات الرئيسية في مدينة جينت، لكن "ليس هناك مؤشر على عمل إرهابي"، بحسب مكتب النائب العام، اليوم الاربعاء.وقالت المتحدثة باسم مكتب النائب العام في جينت، آن سخونيانز، لـ (وكالة فرانس برس): "إن مطلق النار الذي يبلغ من العمر 28 عاماً نقل إلى المستشفى، وسينجو من إصابته على الأرجح".وأضافت سخونيانز: "ليس هناك أدلة على التطرف أو الارهاب لكن هناك مؤشرات عدة على أن الرجل يعاني من مشكلات نفسية".وسيقوم المحققون باستجوابه في أقرب وقت ممكن.وقالت سخونيانز: "إنه ليس بإمكانها تأكيد تقارير صحافية ذكرت أنه صرخ "الله أكبر".والأفغاني مقيم في مدينة جينت السياحية شمال شرق بلجيكا.وقالت سخونيانز: "إنه دخل إلى محطة القطارات "وكان يصرخ وتوجه صوب عناصر الشرطة".وتجاهل أوامر الشرطة بالتوقف ثم أطلقوا النار عليه"، وقالت سخونيانز: "إن حياته ليست في خطر الآن".وأضافت: "إنه ليس هناك خطط لإحالة القضية إلى مكتب الادعاء الفدرالي في بروكسل، الذي ينظر في قضايا الإرهاب".