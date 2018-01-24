قيادي بارز في القاعدة باليمن يدعو لشن هجمات ضد اليهود





وتعتبر الولايات المتحدة فرع القاعدة باليمن أحد أخطر أفرع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.



واستعادت القوات اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية المكلا فيما بعد، وطردت القاعدة من المدينة، لكن باطرفي الذي تولى موقعاً بارزاً في التنظيم ظل هارباً.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (سايت) الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت أمس الثلاثاء، أن قيادياً بارزاً في فرع تنظيم القاعدة باليمن، دعا لشن هجمات على اليهود بسكاكين وسيارات، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ونقل (سايت) عن تسجيل مصور نشرته مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أن خالد باطرفي، الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في فرع التنظيم باليمن بعد قاسم الريمي، حذر أيضاً أي مسلم من التنازل عن أي جزء من القدس.وقال باطرفي في التسجيل الذي تبلغ مدته ثماني عشرة دقيقة ويحمل عنوان "واجبنا تجاه قدسنا": "إن على كل المسلمين داخل الأرض المحتلة، قتل كل يهودي بدهسه أو طعنه أو باستخدام أي سلاح ضده أو حرق منزله".وتابع باطرفي: "إن على كل مسلم أن يعرف أن الأمريكيين والغرب، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا هم السبب الرئيسي لوجود اليهود في فلسطين".وقال باطرفي: "إن على المسلمين في الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، استهداف مصالح اليهود والأمريكيين".وأضاف: "إن على المسلمين إعداد أنفسهم بكل شكل ممكن لتنفيذ "عمليات جهادية" ضد اليهود والأمريكيين".وأثار ترامب غضب المسلمين الشهر الماضي، عندما أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يقوم بجولة في المنطقة، يوم الاثنين: "إن السفارة الأمريكية ستنتقل من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019".وكان باطرفي واحداً من نحو 150 عضواً مسجوناً من القاعدة فروا عندما استولى التنظيم على مدينة المكلا الساحلية في اليمن عام 2015.