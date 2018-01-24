رسمياً.. السيسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات المصرية المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

تقدم المستشار القانوني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية، متضمنة توكيلات موثقة في الشهر العقاري من المواطنين، وتزكية ما يزيد عن 500 برلماني.



واختار السيسي المحامي وعضو البرلمان محمد بهاء أبو شقة ممثلاً قانونياً له، ليتقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بين 26 و28 مارس المقبل، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وكان السيسي أجرى، الثلاثاء، الفحص الطبي اللازم للترشح، بعدما أعلن، الجمعة الماضي، ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 آذار/ مارس.



وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 نيسان/ أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.



وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.