رسمياً.. السيسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات المصرية المقبلة

رسمياً.. السيسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات المصرية المقبلة
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
تقدم المستشار القانوني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية، متضمنة توكيلات موثقة في الشهر العقاري من المواطنين، وتزكية ما يزيد عن 500 برلماني.

واختار السيسي المحامي وعضو البرلمان محمد بهاء أبو شقة ممثلاً قانونياً له، ليتقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بين 26 و28 مارس المقبل، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وكان السيسي أجرى، الثلاثاء، الفحص الطبي اللازم للترشح، بعدما أعلن، الجمعة الماضي، ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 آذار/ مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 نيسان/ أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

أخبار ذات صلة

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

الجبير: يجب أن ننتظر ترامب ليقدم مبادرته في الشرق الأوسط

الجبير: يجب أن ننتظر ترامب ليقدم مبادرته في الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

عربي

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

منوعات

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

&#34;تينكي وينكي&#34; يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

"تينكي وينكي" يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي &#34;زقوا زقة&#34;

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي "زقوا زقة"