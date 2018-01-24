المسؤولون الإسرائيليون عاجزون على وضع حد لسرقة الأسلحة من المعسكرات

فيديو أرشيفي: سرقة أسلحة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في الجنوب



رام الله - دنيا الوطنناقشت ما تسمى بـ"لجنة الشؤون الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، ظاهرة سرقة الأسلحة والذخائر والسلاح الشخصي لجنود الاحتياط من قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.وخلال النقاش الذى ترأسه عضو الكنيست عن حزب (الليكود) آفي ديختر، اعترف مسؤولو الجيش الذين دعوا إلى الاجتماع بعجزهم عن مواجهة هذه الظاهرة.وقال الكولونيل عران اوليئيل، من لواء العمليات: "يجب أن نأخذ في الاعتبار، أن هذه الظاهرة لا تحدث في قاعدة "تسيئليم" فقط، بل أيضاً في مناطق أخرى، الجريمة في النقب ظاهرة مزعجة، ولا أستطيع تقديم رد على سرقة المعدات الشخصية".وقال الكولونيل جيل ميمون قائد الشرطة العسكرية في الجنوب "يجب أن نقول بصدق، إن قدراتنا وقدرات الشرطة الإسرائيلية منخفضة".