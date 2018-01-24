إسرائيل تبحث عن سفير جديد لها في الأردن









فيديو: إسرائيل تبحث عن بديل سفيرتها في الأردن عنات شلاين





وكجزء من الاتفاق على تسوية العلاقات بين البلدين، ستعود البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الأردن، وستدفع إسرائيل تعويضات للأسر الأردنية، التي قتل أبناؤها من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين القاضي في جسر اللنبي، والطبيب الذي كان صاحب العمارة، التي سكن فيها حراس الأمن في السفارة وعامل الأثاث، كما ينص الاتفاق على عدم إعادة السفيرة شلاين.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مناقصة داخلية لاختيار سفير جديد في الأردن، خلفاً للسفيرة عنات شلاين التي لن ترجع إلى منصبها في أعقاب الأزمة التي حدثت هناك.ومن المتوقع، أن يعلن المدير العام للوزارة يوفال روتم، خلال الأسابيع القريبة، عن دمج شلاين في منصب إداري في وزارة الخارجية في القدس، حيث كانوا قد فكروا بتعيينها سفيرة في بلد أوروبي، لكنها طلبت البقاء في إسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، قد وافق على قرار عدم إعادة شلاين إلى الأردن.