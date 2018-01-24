إسرائيل تبحث عن سفير جديد لها في الأردن

إسرائيل تبحث عن سفير جديد لها في الأردن
الملك الأردني عبد الله الثاني وزرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مناقصة داخلية لاختيار سفير جديد في الأردن، خلفاً للسفيرة عنات شلاين التي لن ترجع إلى منصبها في أعقاب الأزمة التي حدثت هناك.

 ومن المتوقع، أن يعلن المدير العام للوزارة يوفال روتم، خلال الأسابيع القريبة، عن دمج شلاين في منصب إداري في وزارة الخارجية في القدس، حيث كانوا قد فكروا بتعيينها سفيرة في بلد أوروبي، لكنها طلبت البقاء في إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، قد وافق على قرار عدم إعادة شلاين إلى الأردن.

وكجزء من الاتفاق على تسوية العلاقات بين البلدين، ستعود البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الأردن، وستدفع إسرائيل تعويضات للأسر الأردنية، التي قتل أبناؤها من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين القاضي في جسر اللنبي، والطبيب الذي كان صاحب العمارة، التي سكن فيها حراس الأمن في السفارة وعامل الأثاث، كما ينص الاتفاق على عدم إعادة السفيرة شلاين.

فيديو: إسرائيل تبحث عن بديل سفيرتها في الأردن عنات شلاين

 

أخبار ذات صلة

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

اتحاد المحامين العرب يرفض دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

الجبير: يجب أن ننتظر ترامب ليقدم مبادرته في الشرق الأوسط

الجبير: يجب أن ننتظر ترامب ليقدم مبادرته في الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة ضابط شرطة أثناء ملاحقة تاجر مخدرات في محافظة جنين

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

إصابة عامل من مخيم طولكرم إثر سقوطه من علو

&#34;بيتسيلم&#34;: إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

"بيتسيلم": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

أبو دياك والسفير الهولندي يناقشان التطورات في قطاع العدالة بفلسطين

عربي

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

باحث سوري: معركة عفرين تلخص الأزمة التركية في سورية

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

مباحثات سعودية- أمريكية في الرياض

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

إصابة مُصلين إثر سقوط قذيفة من عفرين على مسجد تركي

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

آل ثاني: نأمل أن تُسد الفجوة بين قطر ومصر

منوعات

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

فيديو نادر.. حين حاولت أمريكية اغتصاب عُمر الشريف تحت تهديد السلاح

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى

&#34;تينكي وينكي&#34; يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

"تينكي وينكي" يفارق الحياة بعد أربعة أيام من احتفاله بعيده الـ52

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي &#34;زقوا زقة&#34;

قبل الحكم عليهما بتهمة الفعل الفاضح.. القصة الكاملة لمطربي "زقوا زقة"