الاستخبارات الأمريكية: بوتين يريد استعادة عظمة الاتحاد السوفيتي

رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير الاستخبارات الأمريكية، مايك بومبيو، أن واشنطن تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد استعادة عظمة الاتحاد السوفيتي.



وقال بومبيو، وفق ما أورد موقع (سبوتنك)، إن تقييم الولايات المتحدة الأمريكية لنوايا الرئيس الروسي لم يتغير، حيث يعتبر بوتين انهيار الاتحاد الروسي أكبر مشكلة في القرن العشرين.



وتابع بومبيو: "مع فكرة إعادة الاتحاد السوفيتي يستيقظ الرئيس بوتين كل يوم، ليفكر مجدداً بإعادة انتخابه مرة أخرى".



يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في عام 2005 انهيار الاتحاد السوفيتي، بأكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، وعاد للحديث عن ذلك في العام الماضي في مقابلة أجراها مع المخرج أوليفر ستون.