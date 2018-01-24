بالفيديو..محلل تركي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يدعمون عملية عفرين العسكرية

بالفيديو..محلل تركي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يدعمون عملية عفرين العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الباحث في الشؤون التركية، تورجوت أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يدعمون عملية عفرين العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد القوات الكردية في شمال سوريا لأنهم يعتبرون هذا تدخل في الأراضي السورية لكن وحدات الشعب الكردية اتفقت مع أمريكا وروسيا وبشار من أجل دخول تلك المنطقة في الوقت الذي لم يسمح لتركيا دخولها لكنها دخلت من خلال الجيش السوري الحر.

وأضاف أوغلو خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، الذي تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن مليشيات داعش وتنظيم القاعدة وبلغ عددهم إلى نحو 25 ألف جندي، ايضًا ساعدو الجيش التركي فى تنفيذ هذة العملية، مشيرًا إلى أن قوات الجيش التركي المشتركة فى العملية هم عبارة عن 6 آلاف جندي فقط.

وأوضح، تركيا اتفقت مع بشار الاسد وروسيا لتنفيذ عملية عسكرية بعفرين فى منطقة سوريا.

 

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