بسبب روسيا.. ترامب يوجه أصابع الاتهام لـ "سامسونغ"

رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أصابع الاتهام إلى شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، لدورها في فقدان عشرات الآلاف من الرسائل المتعلقة بالملف الروسي، والتي تخص كلاً من روبرت مولر كبير موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامية الوكالة ليزا بايج.



وقال ترامب، على (تويتر): "أين هي 50 ألف رسالة غرامية بين رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر وعشيقته ليزا بايج؟ سامسونغ هي المسؤولة"، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



ونشرت صحيفة "هيل"، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل في حفظ عدد كبير من الرسائل بين اثنين من موظفيه على علاقة غرامية، لعدم قدرة بعض الأجهزة.



يذكر، أن قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، كانت قد نقلت خبراً بأن العضوين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانا قد تبادلا عدداً من المعلومات حول "جمعيات سرية".