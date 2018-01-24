إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح بتركيا

رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، في هجوم مسلح نفذه مجهولان أمام أحد الملاهي في حي بشيكطاش بمدينة اسطنبول التركية، فيما تمكن المنفذان من الفرار بواسطة دراجة نارية.



وقالت وكالة (الأناضول) التركية، إن شرطة اسطنبول، طوقت مكان الحادث، وفرضت القوات الخاصة تدابير أمنية مشددة هناك، مستخدمة العربات المدرعة.



وأضافت الوكالة التركية، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين الثلاثة إلى مستشفيات قريبة، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالة أحد المصابين حرجة بسبب إصابته بطلق في رأسه.