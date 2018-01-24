انفجار واشتباكات في هيئة لإنقاذ الطفولة بأفغانستان

انفجار واشتباكات في هيئة لإنقاذ الطفولة بأفغانستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد متحدث باسم إقليم أفغاني، أن مهاجمين فجروا سيارة ملغومة، بالقرب من مكتب هيئة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان.

وأضاف المتحدث، عطا الله خوجياني، أن الهدف كان هيئة إنقاذ الطفولة، لافتاً إلى أن اشتباكاً اندلع عقب الانفجار، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال: إنه ليس لديه أي معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح، لكن مدير إدارة الصحة في إقليم ننكرهار، ذكر أن 11 مصاباً نقلوا إلى المستشفى، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وتوجد في موقع الانفجار مكاتب عدد من منظمات الإغاثة الأخرى، مما يثير احتمالاً بأن هيئة إنقاذ الطفولة لم تكن الهدف.

وأصبح إقليم ننكرهار معقلاً لتنظيم الدولة منذ ظهوره فيها مطلع 2015.

ووقع الهجوم في جلال آباد بعد أيام من هجوم  لطالبان على فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل، أسفر عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل، بينهم 13 أجنبياً.

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