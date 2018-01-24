الأسبوع المقبل.. الكنيست يناقش مشروع قانون لإسكات الأذان

الأسبوع المقبل.. الكنيست يناقش مشروع قانون لإسكات الأذان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات، الأسبوع المقبل، مشروع قانون "إسكات الأذان" وتحضيره للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى.

ويأتي ذلك، بطلب من حكومة الاحتلال، وانتقاماً من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورفع النواب العرب صوراً للقدس والأقصى والقيامة بوجه بنس حملت عبارة "القدس عاصمة دولة فلسطين"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ويعمل الائتلاف الحكومي على إعادة وتسريع مشروع قانون حظر الأذان عبر مكبرات الصوت، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة الدستور البرلمانية يوم الأربعاء المقبل، أول نقاش لمشروع القانون بغية تحضيره للقراءة الأولى، وعرضه على الكنيست للتصويت.

وكان مشروع قانون حظر الأذان عبر مكبرات الصوت، تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب (البيت اليهودي) مع أعضاء كنيست آخرين.

ويفرض مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة قيوداً على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وقد تمت المصادقة على مشروعي القانون بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي، بتشجيع ودعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم الإسراع والترويج لهما منذ ذلك الحين، وقد وضعت الحكومة شرطين جوهريين يحدان من الاستمرار في تشريع القانون.

والاستثناء الأول هو تعيين طاقم وزاري لصياغة صيغة موحدة من مشروعي القانونين الخاصين اللذين صادقت عليهما الكنيست بالقراءة التمهيدية، أما الاستثناء الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية للتشريعات بالموافقة على الصيغة الجديدة قبل عرضها على لجنة الدستور والقانون في الكنيست.

ومن أجل الدفع بمواصلة الإجراءات وتشريع القانون، بادر نيسان سلومينسكي رئيس اللجنة، عضو الكنيست، إلى عقد جلسة بالأسبوع المقبل، قالاً: "المناقشة لن تجرى بالضرورة من أجل إقرار الموافقة على النص والصيغة النهائية للقانون بل من أجل تحفيز الحكومة على الدفع قدماً للتصويت على القانون".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشروع القانون، وكان ذلك بعد أن أعلن نتنياهو تأييده للقانون.

وقال نتنياهو في ذلك الوقت: "لا أستطيع أن أحصي التوجهات والأوقات التي اشتكى فيها مواطنون من جميع الأديان حول هذا الموضوع".

أخبار ذات صلة

المسؤولون الإسرائيليون عاجزون على وضع حد لسرقة الأسلحة من المعسكرات

المسؤولون الإسرائيليون عاجزون على وضع حد لسرقة الأسلحة من المعسكرات

الاستخبارات الأمريكية: بوتين يريد استعادة عظمة الاتحاد السوفيتي

الاستخبارات الأمريكية: بوتين يريد استعادة عظمة الاتحاد السوفيتي

بسبب روسيا.. ترامب يوجه أصابع الاتهام لـ &#34;سامسونغ&#34;

بسبب روسيا.. ترامب يوجه أصابع الاتهام لـ "سامسونغ"

إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح بتركيا

إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح بتركيا

انفجار واشتباكات في هيئة لإنقاذ الطفولة بأفغانستان

انفجار واشتباكات في هيئة لإنقاذ الطفولة بأفغانستان

غداً.. ترامب ونتنياهو يبحثان عملية التسوية والملف الإيراني

غداً.. ترامب ونتنياهو يبحثان عملية التسوية والملف الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس شرق القدس

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس شرق القدس

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يستنكر قرارات مجلس أمناء الأزهر بحق نقابة العاملين

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يستنكر قرارات مجلس أمناء الأزهر بحق نقابة العاملين

&#34;أمان&#34;تشدد على أهمية القانون بتفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

"أمان"تشدد على أهمية القانون بتفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

فيديو: طلاب عالقون يقررون المبيت أمام معبر رفح للمطالبة بفتحه

فيديو: طلاب عالقون يقررون المبيت أمام معبر رفح للمطالبة بفتحه

عربي

بالفيديو..محلل تركي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يدعمون عملية عفرين العسكرية

بالفيديو..محلل تركي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يدعمون عملية عفرين العسكرية

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

صور نادرة: كيف صورت المعارك في الفيلم العالمي &#34;الرسالة&#34;؟

صور نادرة: كيف صورت المعارك في الفيلم العالمي "الرسالة"؟

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد