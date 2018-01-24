كيري للرئيس عباس: لا تستسلم لترامب.. فلن يبقى في منصبه

كيري للرئيس عباس: لا تستسلم لترامب.. فلن يبقى في منصبه
الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، عن رسالة بعث بها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن كيري قال في رسالته لأبو مازن: "لا تستسلم لترامب.. فإنه لن يبقى في منصبه لفترة طويلة".

يشار إلى أن العلاقات الفلسطينية- الأمريكية، تمر في أسوأ أحوالها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، ونقله لسفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ما اضطر السلطة الفلسطينية لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية، ليس وسيطًا نزيهًا بين السلطة وإسرائيل، وإعلان الرئيس عباس أنه لن يقبل بعد ذلك بأن تكون أمريكا راعيًا لعملية السلام.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية، رفضها استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في الأراضي الفلسطينية، حيث زار هذا الأخير إسرئيل ومصر والأردن فقط.

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