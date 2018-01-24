بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 5 مواطنين بينهم سيدة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في البلدة القديمة من مدينة الخليل، الشقيقين: خليل حسن أبو حسين (32 عاماً)، وحسام أبو حسين (20 عاماً)، وزوجته وهي أم لطفلين، وفتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الفتى مالك عبد الفتاح جوابرة (16 عاماً)، ورفعت العلامة، من بلدة بيت أمر.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.