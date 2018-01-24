الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 11 مليون يورو لدعم الأسر الفقيرة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن

قدم الاتحاد الأوروبي 11.28 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، وهي المساهمة الرُبع سنوية للاتحاد الأوروبي في المُخَصَصات الاجتماعية التي تُدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وتعتبر هذه المُساهمة مُمَوَّلة من قِبَل الاتحاد الأوروبي الذي قَدَّمَ عشرة ملايين يورو والحكومة الإسبانية التي ساهمت بمليون يورو وايرلندة التي ساهمت بمبلغ 0.28 مليون يورو، وسَيُساهم هذا المبلغ في الدفعات المقدمة إلى حوالي 67,500 عائلة منها حوالي 80% في قطاع غزة.



يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم الأسر الفلسطينية الفقيرة من مُنطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى ما مجموعه 115 ألف أسرة فقير من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل.



وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي تومَس نِكلاسُن في تعليق على هذه المساهمة: "تبقى معدلات الفقر في فلسطين، خاصةً في قطاع غزة، مرتفعة جداً، ويبقى القضاء على الفقر بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مما يتطلب توفير نُظُم حماية اجتماعية قوية وفعالة، مما دفع الاتحاد الأوروبي للعمل عن قُرب مع وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة هذا التحدي وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر فقراً".



ويتم ذلك من خلال توفير الدعم الفني لتحسين قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية للمحتاجين، التحديات في هذا المجال كبيرة جداً إلا أن التصميم على النجاح استثنائي.