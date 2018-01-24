الحكومة اليمنية تكشف عن مصير جثة علي عبد الله صالح

فيديو أرشيفي: سيناريوهات مقتل علي عبد الله صالح

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، تفاصيل مقتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، لافتاً إلى أن عدداً من أبناء الرئيس السابق وأقاربه، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، رهن الاعتقال والإخفاء القسري.وأضاف المخلافي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، أن "اغتيال صالح جريمة بشعة، ونحن ندينها رغم اختلافنا معه، وصالح لم يدفن بعد، ولم تسلم جثته إلى ذويه، ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر".واعتبر أن "التحالف العربي" بقيادة السعودية يساعد الحكومة في اليمن وفقاً لما تقتضيه الشرعية الدولية، معبراً عن إدانته لاغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معتبراً إياها "جريمة بشعة".وأضاف: "الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي فتحت الباب لأعضاء المؤتمر، وتعمل الآن على توحيد الحزب"، مشدداً على أن "السلام هو خيارنا الأساسي، والحرب فرضتها علينا مجموعة استولت على السلطة"، على حد قوله.يذكر، أن الحوثيين أعلنوا أنهم دفنوا جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء.وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، أن جماعة الحوثيين هي من تولت عملية الدفن، وسمحت لعدد محدود من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن، لم يزد عن 20 فرداً.