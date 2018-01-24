بـ 4 ملايين دولار.. الرحمة الكويتية تفتتح مشروع ترميم منازل بغزة





وفي كلمة له، رحب أ.عماد كحيل (مدير مكتب الرحمة العالمية في غزة) بالحضور، مستعرضاً أهم وأبرز المشاريع والقطاعات التي تعمل الرحمة من خلالها للتخفيف من معاناة أهل غزة، الذي زادت معاناتهم بسبب الحصار المستمر لأكثر من 11 عاماً على التوالي، كما وجه التحية للصندوق الكويتي للتنمية على تمويله لهذا المشروع الذي يهدف لتوفير المأوى الكريم للأسر الأشد فقراً في قطاع غزة.





كما شكر وزير الأشغال العامة والإسكان دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على عطائهم الدائم لأهل قطاع غزة، مطالباً باستمرار الدعم من دولة الكويت والتدخل العاجل من جميع الدول العربية لإنهاء معاناة أكثر من مليوني مواطن في غزة.





وفي كلمة المستفيدين، عبر المواطن رامي أبو دقة عن حجم الفرحة والسعادة التي غمرته هو وأسرته بعدما أصبحت أحلامهم التي تراودهم منذ 20 عاماً بالعيش في مأوى صالح للعيش واقعاً وحقيقة على الأرض، متقدماً بالشكر لجمعية الرحمة نيابة عن جميع المستفيدين من مشروع الترميم.





واختتم الحفل بتوزيع الشيكات على المستفيدين من المرحلة الأولى للمشروع وسط فرحة عارمة بين الأسر المستفيدة، ممن أنهكهم الفقر والمعاناة لسنوات طويلة.



رام الله - دنيا الوطنافتتحت الرحمة العالمية الكويتية، مشروع ترميم وتأهيل 380 منزلاً للفقراء في قطاع غزة، خلال حفل أقامته في قاعة الشاليهات برعاية وزير الأشغال العامة والإسكان د.م. مفيد الحسانية، وبحضور لفيف من ممثلي الوزارات والبلديات والمؤسسات الدولية والمحلية، وعدد كبير من مستفيدي المشروع.