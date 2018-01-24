تخويل وزير الجيش الإسرائيلي صلاحية تحديد من هو "التنظيم الإرهابي"

رام الله - دنيا الوطن

صادقت ما تسمى بـ"لجنة شؤون القانون البرلمانية" التابعة للكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على تعديل لقانون مكافحة ما يسمى بـ(الإرهاب)، الذي ينص على نقل صلاحية الإعلان عن تنظيم إرهابي من اللجنة الوزارية لشؤون الأمن إلى وزير الجيش نفسه.



كما يقترح التعديل إجراء تغيير في الإعلان عن تنظيم إرهابي أو نشطاء إرهاب أجانب، وفقا لما قرره مجلس الأمن، من اجل الاستجابة للمعايير المطلوبة لتبني الإعلانات الأجنبية "فورا".