الخالدي: اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية مسألة وقت

الخالدي: اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية مسألة وقت
مستشار الرئيس - مجدي الخالدي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجدي الخالدي، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عباس بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين كان ناجحاً ومهماً جداً، لافتاً إلى أن الرئيس أطلعهم على الرؤية المستقبلية للتحرك على صعيد العملية السياسية.

وقال الخالدي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي، أكد موقفه الثابت من أن الحل يجب أن يستند لمبدأ الدولتين والقدس عاصمة لهما ومعارضة الاستيطان، مشيراً إلى أن القيادة طرحت أهمية تشكيل إطار دولي متعدد الأطراف للعمل على حل القضية الفلسطينية.

وأوضح الخالدي، أن مسألة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين هي مسألة وقت؛ لأن هناك دولاً أوصت برلماناتها بضرورة الاعتراف، مطالباً بذات الوقت بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن.

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