لبحث ملفات فلسطينية.. مجلس الأمن يعقد اجتماعين منفصلين قريباً

لبحث ملفات فلسطينية.. مجلس الأمن يعقد اجتماعين منفصلين قريباً
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور،
أن اجتماعاً سيعقد لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من الجاري لوضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بما يتعلق بضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

وقال منصور، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الأربعاء، إن  اجتماعاً آخر سيعقد لمجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، لاستعراض حالة شعبنا الفلسطيني منذ خمسين عاماً؛ إضافة إلى بحث قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وفيما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بوكالة (أونروا)، أوضح منصور، أنه سيطلب اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة قريباً لإطلاعه على عدة أفكار تتعلق بحل أزمة (أونروا)، مشيراً إلى أنه قد يتم عقد اجتماع طارئ على مستوى عال في الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وبخصوص التوجه لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بين مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يجري اتصالات مع الدول الأربعة عشرة الأعضاء في مجلس الأمن لمعرفة موقفهم من هذا التوجه، لافتاً إلى أنه سيصار للتحضير لعقد لقاءات تجمع الرئيس محمود عباس برؤساء دول افريقية
انضمت للمجلس، وذلك على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري.

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