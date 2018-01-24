مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل قيادي في تنظيم الدولة مع اثنين من مرافقيه أمس الثلاثاء، في قصف جوي عراقي شمال شرق محافظة ديالي، بحسب ما أفاده مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة (شينخوا): "إن الطيران العراقي استهدف موقعاً لمسلحي تنظيم الدولة في منطقة الخيزرانة (80 كم) شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى".

وأضاف: "إن القصف أسفر عن مقتل قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه، وتدمير الموقع الذي يضم أنفاقاً تحت الأرض بشكل كامل"، مبيناً أن عملية القصف تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

يذكر، أن مدن محافظة ديالى شرقي العراق، تشهد بين الحين والآخر هجمات مسلحة وتفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، وذلك لوجود خلايا لتنظيم الدولة ما زالت تنشط في مدن المحافظة.

فيديو أرشيفي: مقتل 26 من تنظيم الدولة بقصف لطيران التحالف في ديالى بالعراق

 

أخبار ذات صلة

الحكومة اليمنية تكشف عن مصير جثة علي عبد الله صالح

الحكومة اليمنية تكشف عن مصير جثة علي عبد الله صالح

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

هيئة الانتخابات المصرية تستبعد اسم الفريق سامي عنان

هيئة الانتخابات المصرية تستبعد اسم الفريق سامي عنان

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

مصرع 33 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي بليبيا

مصرع 33 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي بليبيا

الجيش الإماراتي يتلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر

الجيش الإماراتي يتلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تحبط محاولة سرقة صراف آلي لبنك في بيت لحم

الشرطة تحبط محاولة سرقة صراف آلي لبنك في بيت لحم

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

عربي

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

صورة صادمة لـ&#34;راوية&#34; بطلة مسرحية &#34;المتزوجون&#34; بعد عقود على اختفائها

صورة صادمة لـ"راوية" بطلة مسرحية "المتزوجون" بعد عقود على اختفائها