مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

فيديو أرشيفي: مقتل 26 من تنظيم الدولة بقصف لطيران التحالف في ديالى بالعراق

رام الله - دنيا الوطنقتل قيادي في تنظيم الدولة مع اثنين من مرافقيه أمس الثلاثاء، في قصف جوي عراقي شمال شرق محافظة ديالي، بحسب ما أفاده مصدر أمني.وقال المصدر لوكالة (شينخوا): "إن الطيران العراقي استهدف موقعاً لمسلحي تنظيم الدولة في منطقة الخيزرانة (80 كم) شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى".وأضاف: "إن القصف أسفر عن مقتل قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه، وتدمير الموقع الذي يضم أنفاقاً تحت الأرض بشكل كامل"، مبيناً أن عملية القصف تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.يذكر، أن مدن محافظة ديالى شرقي العراق، تشهد بين الحين والآخر هجمات مسلحة وتفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، وذلك لوجود خلايا لتنظيم الدولة ما زالت تنشط في مدن المحافظة.