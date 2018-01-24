غداً.. ترامب ونتنياهو يبحثان عملية التسوية والملف الإيراني

غداً.. ترامب ونتنياهو يبحثان عملية التسوية والملف الإيراني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع الجاري في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وأوضح مستشار ترامب للأمن القومي الجنرال السابق هربرت ريموند ماكماستر، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن ترامب سيجدد خلال لقائه نتنياهو "التأكيد على الالتزام الأميركي القوي تجاه إسرائيل، وسيتطرق إلى "الجهود الرامية للحد مما أسماه نفوذ ايران في الشرق الأوسط، وسيبحث في "سبل تحقيق سلام دائم"، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.

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