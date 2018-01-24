مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 260 مسلحاً ينتمون الى جماعات مسلحة مصرعهم مساء أمس الثلاثاء، في هجوم شنه الجيش التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردي (واي بي جي) شمال سوريا.

ولا يوجد تأكيد لهذا العدد من جانب وحدات حماية الشعب الكردي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكان الجيش التركي بدأ عملية "غصن الزيتون" يوم السبت الماضي، في منطقة عفرين السورية ضد مواقع وحدات حماية الشعب، وشن الجيش التركي أول أمس الأحد هجوماً برياً.

وأكدت القوات المسلحة التركية مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في سورية اليوم، وكان جندي لقي حتفه أمس الاثنين، وشارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم في مراسم الحداد التي أقيمت للجندي.

وأكد الجيش أن عمليته قاصرة على استهداف المسلحين فقط، مشيراً إلى انه يبذل كل الجهود من أجل حماية السكان المدنيين.

يذكر، أن وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، الذي يسيطر على منطقة عفرين، وتعتبر الوحدات حليفاً للتحالف المناوئ لتنظيم الدولة، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتمد الولايات المتحدة الوحدات بالسلاح.

فيديو أرشيفي: سلاح الجو التركي يقصف مواقع لتنظيم الدولة في سوريا

 

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