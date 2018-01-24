إسرائيل تزعم: إيران أوعزت لحماس بتشكيل قوة عسكرية في سوريا

رام الله - دنيا الوطن

زعمت الإذاعة العبرية العامة، أمس الثلاثاء، أن إيران أوعزت إلى حركة (حماس) بالعمل على تشكيل قوة عسكرية في سوريا تكون قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.



ونقلت الإذاعة عن مصادر إسرائيلية قولها: إن حركة حماس تسعى أيضاً إلى التموضع في جنوب لبنان، بهدف توسيع نشاطاتها إلى خارج قطاع غزة.



وأشارت الإذاعة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار إيران بتقديم دعم مالي لحماس ، على حد إدعائها.



وكان وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، قال إن حركة حماس تواجه صعوبات في تنفيذ عمليات من قطاع غزة، ولذا تحاول القيام بذلك عبر الضفة الغربية أو مناطق أخرى.



وادعى أن حماس تعكف على تطوير بنى تحتية في جنوب لبنان واستهداف المدن الإسرائيلية من هناك.



وأضاف ليبرمان أن إسرائيل تراقب عن كثب علاقات الصداقة المستجدة بين القيادي في حماس صالح العاروري وأمين عام تنظيم حزب الله حسن نصر الله ، مؤكداً أن أي تطور في هذا المجال سيلاقي رداً مناسباً.