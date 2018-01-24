المخابرات الأمريكية: برنامج كوريا الشمالية النووي للضغط على واشنطن

رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، قوله إن (سي آي إي) تعتقد أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط وليس فقط للدفاع عن النفس.



وقال بومبيو: "الخطوة المنطقية المقبلة من قبل بيونغ يانغ هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأكد بومبيو أن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي هو تسربه إلى دول أخرى.



وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسي للأزمة، لكن وكالة المخابرات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.