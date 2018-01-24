هنية يلتقي البروفيسور مجلي لبحث دعم قطاع الشباب والرياضة





رام الله - دنيا الوطنالتقى عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، العالم والمخترع الفلسطيني، ورجل الأعمال المعروف البروفيسور عدنان مجلي، وذلك خلال زيارة الأخير لقطاع غزة.ورحب هنية بالبروفيسور مجلي، والوفد المرافق له، والذين زاروا قطاع غزة في الأيام المنصرمة، وأقاموا عدة جولات وزيارات ميدانية مختلفة.وأطلع هنية البروفيسور مجلي والوفد المرافق له على الأوضاع الرياضية المختلفة في قطاع غزة، واستعرض الكثير من التطورات التي حدثت على هذا الصعيد، خاصةً بما يتعلق بملف المنشآت الرياضية، والبنية التحتية لها، إضافةً للتباحث في عدة أمور متنوعة، والتي من شأنها دعم هذا القطاع، والذي يهتم بفئة الشباب بشكل كبير، ويعمل على احتوائهم، وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي وسليم.وأكد الدكتور مجلي سعادته البالغة بزيارة المحافظات الجنوبية، والتي تحتاج إلى الكثير من الرعاية والاهتمام، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.من جانبه، وعد الدكتور مجلي بالعمل الجاد مع جهات عدة، وذلك من أجل الدفع بعجلة قطاع الرياضة والشباب إلى الأمام، لما يمثله من أهمية كبرى، خاصةً على الصعيد المستقبلي لفئة الشباب، والذين سيكون لهم بالتأكيد دور مهم جداً في عملية بناء الوطن على حد وصفه.وفي نهاية اللقاء، قدم هنية كتيب إنجازات مؤسسة "أمواج" للدكتور مجلي، والذي يستعرض فيه العديد من الإنجازات، والمشاريع، ولقاءات الجولات الخارجية مع كبار الشخصيات المختلفة.