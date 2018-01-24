جيش الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من مناطق الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من مناطق الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محليّة: "إنّ من بين المعتقلين عدي جابر جرار من مدينة جنين، ومهند طايل الفارس من قرية دير استيا قرب سلفيت، وليث عاهد الناجي من كفر مالك شرق رام الله، ومحمود حمدان ووسام المكحل من العيزرية شرق القدس"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأضافت المصادر: "أنّ الاحتلال اعتقل محمد نايف رمضان، ويوسف يعقوب حمامدة من مخيم الدهيشة ببيت لحم. ومالك جوابرة من مخيم العروب شمال الخليل، إضافة إلى رفعت العلامي من بيت أمر، وخليل أبو حسين أبو اسنينة وزوجته، وشقيقه حسام أبو حسين، وثلاثتهم من الخليل".

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