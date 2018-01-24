اليابان ترفض تقديم تنازلات جديدة في قضية "نساء المتعة"

اليابان ترفض تقديم تنازلات جديدة في قضية "نساء المتعة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبي، ينوي حضور الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية، وذلك بعد أن أفادت تقارير أولية بأنه لن يحضرالألعاب احتجاجاً على موقف سول بشأن "نساء المتعة".

وقال آبي، لصحيفة سانكي اليابانية في مقابلة حصرية أجريت يوم الثلاثاء، إنه يرغب في حضور الأولمبياد لأسباب منها أن يخبر نظيره الكوري الجنوبي بأنه لا يمكن أن يقبل دعوة سول لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة "نساء المتعة"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

ويطلق هذا الوصف على النساء اللائي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وبموجب اتفاق أبرم في عام 2015 بين آبي ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة، اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات، وقدمت مليار ين (تسعة ملايين دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن.

لكن كوريا الجنوبيبة قالت هذا الشهر: إن الاتفاق لا يلبي احتياجات الضحايا، وطالبت بمزيد من الخطوات.

وفي سول، أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، ترحيبه بقرار رئيس وزراء اليابان زيارة كوريا الجنوبية خلال الألعاب الأولمبية.

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