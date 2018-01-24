كوريا الشمالية: نتملك رادعاً نووياً لإحباط أي هجوم محتمل

رام الله - دنيا الوطن

أكدت كوريا الشمالية، أن لديها رادعاً نووياً قوياً وفعالاً لإحباط أي هجوم، واتهمت واشنطن بنشر عتاد عسكري قربها تحت ذريعة تأمين دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ.



وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، هان تاي سونغ: "هذا عمل خطير لإفساد المناخ الإيجابي الحالي للعلاقات بين الكوريتين، مما قد يقود مجدداً إلى مرحلة خطيرة من المواجهة"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي أثناء كلمة ألقاها في مؤتمر بشأن نزع السلاح النووي ترعاه الأمم المتحدة، أن التجارب النووية في العام الماضي سمحت لبلاده "باستكمال قوة نووية وطنية" بطريقة شفافة.



وتابع قائلاً: "أفخر بالقول إن القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قادرة على إحباط ومواجهة أي تهديدات نووية من الولايات المتحدة، فهي تشكل رادعاً قوياً يمنع الولايات المتحدة من بدء مغامرة حرب، لذا فإننا حصلنا في النهاية على رادع حربي قوي وفعال".



بدوره، قال روبرت وود، سفير الولايات المتحدة، المعني بنزع السلاح النووي خلال المؤتمر المنعقد في جنيف: "الولايات المتحدة لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة مسلحة ونووية"، "إذا رغب الشمال في أن يعود، ويحظى برضا المجتمع الدولي، فهو يعرف ما يتعين عليه فعله، عليه أن يتخذ خطوات صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".



وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قد صرح الاثنين بأن تحسن العلاقات بين الكوريتين قبيل دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستقام في الشهر المقبل يتيح "فرصة ثمينة" أمام واشنطن وبيونغ يانغ لمناقشة برامج أسلحة كوريا الشمالية.